Orrore a Temptation Island | concorrente vicino alla denuncia penale | frasi maschiliste e non solo…

Leggi su controcopertina

(Di venerdì 18 settembre 2020) Prima puntata di: boom di ascolti ma non mancano le polemiche, nuove coppie e nuove avventure, e come profila lo spot pubblicitario : un viaggio dentro noi stessi ed un viaggio nei sentimenti. Tradimenti , delusioni, riconquiste , abbandoni …Questo è quantomanda in onda ormai da qualche anno. È boom di ascolti con Filippo Biscigliaconduzione, tanto che Mediaset ha pensato bene ad un2.0 con Alessia Marcuzzi al timone. Quella mandata in onda ieri è stata in effetti la prima puntata, quanto basta a detta degli spettatori a dichiarare indignazione. Davide Varriale e Serena Spena: E’ gia crisi Davide Varriale è uno ...