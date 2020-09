”Marcovaldo”, Italo Calvino: comicità e realismo per le vie della città (Di venerdì 18 settembre 2020) Marcovaldo, Italo Calvino – Photo Credits: webMarcovaldo ovvero Le stagioni in città: nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l’Infanzia, una sorta di fiaba moderna di Italo Calvino. Per evidenziare il carattere di una favola, i personaggi della trama portano nomi altisonanti, quasi da poema cavalleresco-medievale, a partire dallo stesso protagonista. Forse un ”vinto” come direbbe Giovanni Verga: un anti-eroe per eccellenza che però riesce a scorgere la purezza. Marcovaldo, il fluire del tempo e la meraviglia delle piccole cose Uno dei libri che più si accostano alle letture per ragazzi, per via dei piccoli grandi insegnamenti che, l’autore, regala nelle pagine di questo piccolo gioiello letterario. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) Marcovaldo,– Photo Credits: webMarcovaldo ovvero Le stagioni in città: nel nuovo appuntamentorubrica Letteratura per l’Infanzia, una sorta di fiaba moderna di. Per evidenziare il carattere di una favola, i personaggitrama portano nomi altisonanti, quasi da poema cavalleresco-medievale, a partire dallo stesso protagonista. Forse un ”vinto” come direbbe Giovanni Verga: un anti-eroe per eccellenza che però riesce a scorgere la purezza. Marcovaldo, il fluire del tempo e la meraviglia delle piccole cose Uno dei libri che più si accostano alle letture per ragazzi, per via dei piccoli grandi insegnamenti che, l’autore, regala nelle pagine di questo piccolo gioiello letterario. ...

