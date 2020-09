Ludovica Valli in dolce attesa | L’annuncio commuovente ai fan | Video (Di venerdì 18 settembre 2020) In questo periodo delicato abbiamo visto la bellissima Ludovica Valli in varie occasioni. Tra i suoi quotidiani allenamenti sul suo profilo Instagram assieme alle sue fan, e la sua sfilata al festival di Venezia dove ha indossato un abito morbido e non aderente. Forse qualcuno già sospettava una possibile novità da parte dell’influencer, ma nessuno si sarebbe aspettato una notizia tanto importante come quella che ha annunciato due giorni fa sul social. Commossa, ha deciso di condividere la sua gioia con tutte le persone che la seguono. Ludovica Valli in dolce attesa Dopo mesi di silenzio finalmente la Valli ha deciso di confessare ciò che in questo momento sta rendendo la coppia felice come non mai. Dopo tanti alti e bassi nella sua vita, ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020) In questo periodo delicato abbiamo visto la bellissimain varie occasioni. Tra i suoi quotidiani allenamenti sul suo profilo Instagram assieme alle sue fan, e la sua sfilata al festival di Venezia dove ha indossato un abito morbido e non aderente. Forse qualcuno già sospettava una possibile novità da parte dell’influencer, ma nessuno si sarebbe aspettato una notizia tanto importante come quella che ha annunciato due giorni fa sul social. Commossa, ha deciso di condividere la sua gioia con tutte le persone che la seguono.inDopo mesi di silenzio finalmente laha deciso di confessare ciò che in questo momento sta rendendo la coppia felice come non mai. Dopo tanti alti e bassi nella sua vita, ...

soylagoo : Ma perché scopro solo ora che pure Ludovica Valli è incinta?? - bastillesqueen : Mamma : 'Ludovica Valli è incinta' Io : 'Oh povero mondo' - Rosa82269103 : RT @OhWhatFun__: Delle sorelle Valli non ne sopporto mezza ma Ludovica ha sempre espresso felicità per i suoi nipoti. Le sorelle che se ne… - Debina87 : RT @OhWhatFun__: Delle sorelle Valli non ne sopporto mezza ma Ludovica ha sempre espresso felicità per i suoi nipoti. Le sorelle che se ne… - caro_96_ : RT @OhWhatFun__: Delle sorelle Valli non ne sopporto mezza ma Ludovica ha sempre espresso felicità per i suoi nipoti. Le sorelle che se ne… -