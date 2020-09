Lo sport, in parte, riapre: mille spettatori nelle manifestazioni all'aperto (Di venerdì 18 settembre 2020) mille spettatori a evento nelle manifestazioni sportive all'aperto, a partire dalle semifinali degli Internazionali di tennis in corso al Foro Italico di Roma. Lo annuncia in una nota il ministro ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 settembre 2020)a eventoive all', a partire dalle semifinali degli Internazionali di tennis in corso al Foro Italico di Roma. Lo annuncia in una nota il ministro ...

FcInterNewsit : Sky Sport - Non solo il Genoa su Candreva: interesse da parte della Sampdoria - SkySport : Milik alla Roma: il polacco parte per le prime visite mediche - LaRomanBomber : RT @tempoweb: #Milik parte l'avventura con l' @OfficialASRoma L'attaccante vola in Svizzera per le visite mediche - APalmiers : @massimozampini @massimozampini scusami ma io ho letto da qualche parte che vale per tutti gli sport all’aperto...… - Ma29Ma7 : RT @SkySport: Milik alla Roma: il polacco parte per le prime visite mediche -

Ultime Notizie dalla rete : sport parte L’apertura di Spadafora: “Mille spettatori a eventi sportivi all’aperto”. Si parte da Roma La Gazzetta dello Sport PGA Tour 2K21 – Recensione

Il golf non è certo uno degli sport più seguiti dalle nostre parti, ma per qualche ragione gode di un fascino tutto particolare e, per così dire, di un’aura di simpatia. Anche se una piccolissima perc ...

Roma nord, un concentrato di sport nel fine settimana

Scavalcato il Golden Gala, che regala un record del mondo del salto con l’asta con lo svedese Armand Duplantis e un primato italiano con Yeman Crippa, domani allo Stadio Olimpico si gioca l’amichevole ...

Real Sociedad-Real Madrid: presentazione della partita e pronostico

La seconda giornata di Liga combacia con l'esordio dei campioni in carica del Real Madrid, attesi dalla sfida non facile a San Sebastian contro la Real Sociedad. Ecco come si presentano le due squadre ...

Il golf non è certo uno degli sport più seguiti dalle nostre parti, ma per qualche ragione gode di un fascino tutto particolare e, per così dire, di un’aura di simpatia. Anche se una piccolissima perc ...Scavalcato il Golden Gala, che regala un record del mondo del salto con l’asta con lo svedese Armand Duplantis e un primato italiano con Yeman Crippa, domani allo Stadio Olimpico si gioca l’amichevole ...La seconda giornata di Liga combacia con l'esordio dei campioni in carica del Real Madrid, attesi dalla sfida non facile a San Sebastian contro la Real Sociedad. Ecco come si presentano le due squadre ...