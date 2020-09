Levi’s: il ritorno alle origini secondo Mahmood (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo tre mesi densi di lavoro e incontri con musicisti e producer, il Levi’s Music Project, il progetto ideato da Levi’s con l’obiettivo di consentire a 14 giovani studenti di partecipare a un percorso di formazione artistica e musicale, giunge al suo atto finale. Si chiama Back to us, ed è un documento musicale che vede come protagonista Mahmood. Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo tre mesi densi di lavoro e incontri con musicisti e producer, il Levi’s Music Project, il progetto ideato da Levi’s con l’obiettivo di consentire a 14 giovani studenti di partecipare a un percorso di formazione artistica e musicale, giunge al suo atto finale. Si chiama Back to us, ed è un documento musicale che vede come protagonista Mahmood.

zazoomblog : Levi’s: il ritorno alle origini secondo Mahmood - #Levi’s: #ritorno #origini #secondo - Itsgretapie : RT @abouthopee: COMUNQUE RITORNO PER FARVI ASCOLTARE QUESTO MERAVIGLIOSO REMIX CON VOCE DI LEVI ACKERMAN. IO MI VADO A BUTTARE PER QUANTE… - abouthopee : COMUNQUE RITORNO PER FARVI ASCOLTARE QUESTO MERAVIGLIOSO REMIX CON VOCE DI LEVI ACKERMAN. IO MI VADO A BUTTARE PER… -

Ultime Notizie dalla rete : Levi’s ritorno Il Museo della ceramica di Mondovì intitolato a Ettore e Marco Levi Unione Monregalese