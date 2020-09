Le strade del male, la recensione: odio e vendetta nel cuore dell’America (Di venerdì 18 settembre 2020) La nostra recensione di Le strade del male, il film distribuito da Netflix con un cast all star che include, solo per citarne alcuni, Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Jason Clarke. Adattare uno romanzo per il cinema non è mai semplice, soprattutto perché bisogna capire che cosa è necessario tagliare per evitare che il film sia troppo carico di temi, personaggi e storyline, non funzionando di conseguenza come dovrebbe. Come vedremo in questa recensione di Le strade del male, la sensazione che ci sentiamo addosso dopo aver terminato il film di Antonio Campos tratto dal romanzo di Donald Ray Pollock (a cui viene affidato il ruolo di narratore onnisciente) è proprio questa: una pellicola con troppo da raccontare e troppo poco ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020) La nostradi Ledel, il film distribuito da Netflix con un cast all star che include, solo per citarne alcuni, Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Jason Clarke. Adattare uno romanzo per il cinema non è mai semplice, soprattutto perché bisogna capire che cosa è necessario tagliare per evitare che il film sia troppo carico di temi, personaggi e storyline, non funzionando di conseguenza come dovrebbe. Come vedremo in questadi Ledel, la sensazione che ci sentiamo addosso dopo aver terminato il film di Antonio Campos tratto dal romanzo di Donald Ray Pollock (a cui viene affidato il ruolo di narratore onnisciente) è proprio questa: una pellicola con troppo da raccontare e troppo poco ...

NetflixIT : Ci sarebbero Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård e Sebastian Stan che vi aspettano su Netflix: Le strade… - rtl1025 : 'Quando balli il tuo corpo si muove col mio E questa notte sembra l'ultima Non ti voltare da qui, da qui le strade… - Mov5Stelle : In questi ultimi giorni di campagna referendaria vogliamo diffondere le ragioni del SÌ a questa battaglia del… - simo2791 : @Luca_Arioli ?? ah era per i marciapiedi! Comunque @virginiaraggi anche in quel settore sta recuperando ad anni ed a… - misterdoor_73 : @LowSpirit979 @battaglia_persa @MercurioPsi Strade dissestate + peso specifico del piede destro dell’autista superi… -