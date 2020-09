La Serie A riapre gli stadi! Due partite della prima giornata si giocheranno a porte aperte

(Di venerdì 18 settembre 2020) Una notizia bellissima per tutto il calcio italiano: l'Emilia-Romagna ha dato l'ok per la riapertura degli stadi a 1000 persone. I due matchdiA che sinella regione, ovvero Sassuolo-Cagliari e Parma-Napoli potranno dunque vantare i tifosi sugli spalti.TORNANO I TIFOSIcaption id="attachment 1012445" align="alignnone" width="594" Tifosi ( Getty Images)/captionLa notizia sembrava avvicinarsi piano piano, si intravedeva da lontano. Alla fine è arrivata una boccata di ossigeno puro per il calcio italiano che tornerà a riaprire gli stadi, seppur inizialmente a mille persone. Il via libera, ad ora, è arrivato solo dalla regione Emilia-Romagna, anche se non è escluso che nei prossimi giorni altre regioni possano seguire a raffica la decisione presa. Saranno dunque ...

