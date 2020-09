Juventus, prima tegola per Pirlo: Alex Sandro ko per un guaio muscolare (Di venerdì 18 settembre 2020) (ANSA) - TORINO, 18 SET - La Juventus perde Alex Sandro. Andrea Pirlo non potrà contare sull'esterno brasiliano per il debutto di domenica sera all'Allianz Stadium contro la Sampdoria. Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 18 settembre 2020) (ANSA) - TORINO, 18 SET - Laperde. Andreanon potrà contare sull'esterno brasiliano per il debutto di domenica sera all'Allianz Stadium contro la Sampdoria.

