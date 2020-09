Inter, l’agente di Salcedo in sede per il futuro dell’attaccante (Di venerdì 18 settembre 2020) Giuseppe Riso, agente di Salcedo, oggi nella sede dell’Inter per parlare del futuro del calciatore Nella sede dell’Inter in Viale della Liberazione, si è presentato oggi anche Giuseppe Riso, agente di Eddie Salcedo. Il procuratore ha parlato con la dirigenza nerazzurra per decidere il futuro del giovane attaccante. L’italo-colombiano ha giocato nell’ultima stagione all’Hellas Verona e proprio il club gialloblù lo rivorrebbe in prestito per un altro anno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Giuseppe Riso, agente di, oggi nelladell’per parlare deldel calciatore Nelladell’in Viale della Liberazione, si è presentato oggi anche Giuseppe Riso, agente di Eddie. Il procuratore ha parlato con la dirigenza nerazzurra per decidere ildel giovane attaccante. L’italo-colombiano ha giocato nell’ultima stagione all’Hellas Verona e proprio il club gialloblù lo rivorrebbe in prestito per un altro anno. Leggi su Calcionews24.com

TuttoMercatoWeb : ?? 'Visita di cortesia. #Real e #Barca? Nulla' L'agente di #LautaroMartinez dopo l'incontro in sede #Inter @Ale_Rimi… - passione_inter : Inter, incontro in sede con l'agente Riso: si lavora su alcune cessioni. I dettagli - - SNadjidine : RT @NicoSchira: Summit in tarda mattinata tra la dirigenza dell’#Inter e l’agente Beppe Riso: sul tavolo la partenza di Eddie #Salcedo dest… - PepPostorino : RT @GiokerMusso: ?? #Inter - L'agente Riso ha incontrato in sede la dirigenza nerazzurra: si è parlato del futuro di #Salcedo, la scorsa sta… - InterYoungsters : RT @GiokerMusso: ?? #Inter - L'agente Riso ha incontrato in sede la dirigenza nerazzurra: si è parlato del futuro di #Salcedo, la scorsa sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter l’agente Roma-Inter: i tifosi potranno fare domande a Fonseca durante la conferenza stampa Il Romanista