In contromano sulla A4, fermato dopo l'inseguimento: il risultato dell'alcoltest lascia tutti di stucco (Di venerdì 18 settembre 2020) Auto contromano per sei chilometri: pericolo scampato 'per miracolo' 26 maggio 2020 Ubriaco imbocca l'autostrada contromano: la polizia stradale evita il peggio 14 febbraio 2020 Poteva andare molto, ... Leggi su today (Di venerdì 18 settembre 2020) Autoper sei chilometri: pericolo scampato 'per miracolo' 26 maggio 2020 Ubriaco imbocca l'autostrada: la polizia stradale evita il peggio 14 febbraio 2020 Poteva andare molto, ...

Today_it : In contromano sulla A4, fermato dopo l'inseguimento: il risultato dell'alcoltest lascia tutti di stucco - Twitti23291676 : @franz999999999 @anari56 A Bruxelles e in altre capitali già ci vanno contromano e possono passare col rosso se svo… - siamoallosbando : Nel falli #ticino sulla A2 tutto è permesso.Anche fare slalom quando si è in colonna.Cazzo non lo sapevo.Le uniche… - Lucia39134555 : @lubenasich Sulla strada bici contromano guidate da siure instabili. Ma il problema io lo ravviso di frequente sui… - RaffaelloLupi : @tax_analysis @Mov5Stelle @pdnetwork @Mandolesi_Giu Non è il caso di normare cose che con buonsenso fanno tutti, me… -

Ultime Notizie dalla rete : contromano sulla Auto in contromano sulla Statale 17, pericolo scampato dai militari. Nuove segnalazioni di truffe agli anziani Molise Tabloid Inversione a U e contromano in autostrada, autista ubriaco 6 volte oltre il limite

PADOVA/VICENZA - È stato fermato dalla Polizia stradale dopo un inseguimento l'automobilista visto circolare in contromano sull'autostrada A4, nei pressi del casello vicentino di Grisignano. L'uomo, ...

Ancora incidenti in monopattino: ora rischiano anche le società sharing

Nella giungla normativa in cui sfrecciano i monopattini elettrici delle città italiane, finalmente una liana cui le vittime potranno attaccarsi per avere giustizia. Poiché la normativa attuale non pre ...

Nuovo Codice della Strada, automobilisti sono penalizzati

La modifica al Codice della Strada che sa tanto di demonizzazione è quella che prevede l’autorizzazione - soggetta al parere del Prefetto - di installare apparecchi fissi per il controllo della veloci ...

PADOVA/VICENZA - È stato fermato dalla Polizia stradale dopo un inseguimento l'automobilista visto circolare in contromano sull'autostrada A4, nei pressi del casello vicentino di Grisignano. L'uomo, ...Nella giungla normativa in cui sfrecciano i monopattini elettrici delle città italiane, finalmente una liana cui le vittime potranno attaccarsi per avere giustizia. Poiché la normativa attuale non pre ...La modifica al Codice della Strada che sa tanto di demonizzazione è quella che prevede l’autorizzazione - soggetta al parere del Prefetto - di installare apparecchi fissi per il controllo della veloci ...