Grande Fratello Vip, Antonella Elia spiazza: "Adriana Volpe? Non la saluto nemmeno!" (Di venerdì 18 settembre 2020) Antonella Elia confessa di non avere più rapporti con l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe, rea di non averle augurato neppure buona fortuna per il nuovo ruolo di opinionista. Leggi su comingsoon (Di venerdì 18 settembre 2020)confessa di non avere più rapporti con l'ex concorrente delVip,, rea di non averle augurato neppure buona fortuna per il nuovo ruolo di opinionista.

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, il velino Pierpaolo Petrelli spettegola su Temptation: quella volta che Valeria Marini Il Tempo Naike Rivelli senzi freni: l’ultimo scatto è scandaloso – FOTO

Coperta dal nulla, si scaglia contro alcuni programmi TV. Le immagini che ha pubblicato sono troppo spinte. Il profilo Instagram di Naike Rivelli è ricco di foto particolarmente ‘spinte’ accompagnate ...

Gf Vip, Enock: «Lascio il gioco, mio fratello Balotelli è inca**ato». Lo scherzo spiazza tutti

Tempo di scherzi al Grande Fratello Vip. Tutto si consuma nella notte, quanto Enock stupisce tutti e finge di voler abbandonare la casa. Il giovane esce dal confessionale e racconta di aver saputo che ...

Gf Vip, il bacio di Dayane Mello a Mario Balotelli cancellato: ecco cosa è successo

Grande Fratello Vip, scatta il caso Dayane Mello: la modella racconta della sua storia con Mario Balotelli ma sul sito Mediaset, nella clip dedicata alcune frasi risultano tagliate. I telespettatori a ...

