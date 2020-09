Gli sfottò sui banchi a rotelle travolgono Azzolina che mastica amaro Polemiche furibonde video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 18 settembre 2020) I ragazzi bocciano la scuola formatoa suon di tweet e Tik tok. I, virali nel giro di un quarto d’ora, postati da studenti che cavalcano icome fossero delle auto-scontro, si sprecano. Di contro, sul web imperversano le denunce multimediali di genitori e alunni a gambe incrociate per terra. Costretti a improvvisare e a trasformare all’occorrenza sedie in mini-tavoli d’appoggio per libri e zaini. Un trend inquietante che si ripete ormai da giorni. Dalle elementari ai licei., l’ironia social demolisce la scuola formatoLa polemica corre sul web. E oggi costringe laa una replica, flebile, alle recriminazioni e alle-denunce postate a profusione ...