Gf Vip: la contessa Patrizia De Black ha piantato marijuana a sua insaputa, (Di venerdì 18 settembre 2020) 'Un mio amico va in Colombia e mi dice 'ti ho portato dei semi di una pianta meravigliosa che fa dei fiori stupendi''. Comincia così il mirabolante racconto di Patrizia De Black al Grande Fratello Vip. Leggi su today (Di venerdì 18 settembre 2020) 'Un mio amico va in Colombia e mi dice 'ti ho portato dei semi di una pianta meravigliosa che fa dei fiori stupendi''. Comincia così il mirabolante racconto diDeal Grande Fratello Vip.

Chicca_colors : RT @Marika74710637: Io sto male AHAHHAAH ... La contessa non vuole i nuovi VIP in casa #GFVIP - Marika74710637 : Io sto male AHAHHAAH ... La contessa non vuole i nuovi VIP in casa #GFVIP - Bibi92126222 : @GrandeFratello Fatemi passare 3 giorni nella casa con la contessa e Pierpaolo... Voglio essere vip per un giornooooo! vippppppprego!!!!!!!! - Notiziedi_it : Grande Fratello Vip 2020: il racconto STUPEFACENTE della Contessa De Blanck e le piante dai fiori meravigliosi | Vi… - FrajamaMatahari : @berlusconi Una VERGOGNA GF VIP quel spece di contessa gira nuda,parolacce compreso ALFONSO dicendo VFC E' po… -