GF Vip Adua Del Vesco in passato ho avuto problemi legati all’alimentazione

Leggi su musicaetesti.myblog

(Di venerdì 18 settembre 2020) Al GF VIP” i concorrenti iniziano a farsi conoscere e l’attriceDelha parlato del suodifficile e della lotta aiall’alimentazione, infatti è arrivata a pesare 32 chili, ma haal suo fianco un grande amore che l’ha aiutata ad andare avanti. Il compagno le ha dato speranza e forza: “Ci siamo fidanzati quando avevo 17 anni – ha confidato, una storia tira e molla che va avanti da una vita, una cosa che non si è mai spenta. La dimostrazione più grande me l’ha data quando pesavo 32 chili, ero solo ossa. La gente mi guardava per strada schifata, ero orribile. Lui camminava al mio fianco, a volte mi baciava. Io mi chiedevo: “Come fa questa persona a dirmi che ...