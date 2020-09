Gb | Weinstein privato dell' onorificenza concessa da regina

(Di venerdì 18 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 18 SET - Harvey, il potentissimo produttore cinematografico americano finito nella bufera per abusi sessuali e condannato a marzo, è statodel titolo di Commander of ...

Agenzia ANSA

ROMA, 18 SET - Harvey Weinstein, il potentissimo produttore cinematografico americano finito nella bufera per abusi sessuali e condannato a marzo, è stato privato del titolo di Commander of the Order ...