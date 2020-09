FCA - Dalla Bei 485 milioni per gli investimenti a Pomigliano e Torino (Di venerdì 18 settembre 2020) Il gruppo Fiat Chrysler ha firmato un nuovo accordo di finanziamento con la Bei. La Banca Europea degli investimenti ha concesso una linea di credito da 485 milioni di euro per sostenere una parte degli investimenti previsti per lo stabilimento di Pomigliano e per le attività di ricerca condotte a Torino.I dettagli. In particolare il finanziamento, della durata di cinque anni, è caratterizzato da tassi di interesse "particolarmente vantaggiosi" per effetto della tripla A delle emissioni obbligazionarie della Bei. Andrà a coprire il 75% degli investimenti previsti tra il 2020 e il 2023 per un duplice progetto: il prestito sosterrà la realizzazione di una linea per la produzione di veicoli ibridi plug-in a Pomigliano d'Arco, in Campania, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 18 settembre 2020) Il gruppo Fiat Chrysler ha firmato un nuovo accordo di finanziamento con la Bei. La Banca Europea degliha concesso una linea di credito da 485di euro per sostenere una parte degliprevisti per lo stabilimento die per le attività di ricerca condotte a.I dettagli. In particolare il finanziamento, della durata di cinque anni, è caratterizzato da tassi di interesse "particolarmente vantaggiosi" per effetto della tripla A delle emissioni obbligazionarie della Bei. Andrà a coprire il 75% degliprevisti tra il 2020 e il 2023 per un duplice progetto: il prestito sosterrà la realizzazione di una linea per la produzione di veicoli ibridi plug-in ad'Arco, in Campania, ...

