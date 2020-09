Eugenio Giani e i "Solo Toscani" si appellano al voto utile: «Si vince al primo turno» (Di venerdì 18 settembre 2020) Niente big nazionali sul palco ma Nardella e Rossi infiammano i 1500 in piazza. «La destra? Lupi travestiti da agnelli. Il modello lombardo? Con 17mila morti» Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 18 settembre 2020) Niente big nazionali sul palco ma Nardella e Rossi infiammano i 1500 in piazza. «La destra? Lupi travestiti da agnelli. Il modello lombardo? Con 17mila morti»

LottiLuca : Siamo chiamati a votare il futuro della Toscana. La nostra splendida regione. È un voto importante per la #Toscana… - matteorenzi : Pronti per la diretta dalla Leopolda? Con Teresa Bellanova, Eugenio Giani e tanti amici. Stasera lanciamo lo Sprint… - meb : Bella la piazza di Fucecchio! Con Matteo Renzi, Carlo Calenda e Eugenio Giani per la Toscana del fare… - infoitinterno : Eugenio Giani: «Non si vota sul governo» | il manifesto - psicoinabile : RT @OriginalValki: vince Giani oppur l' Erinni, non ci son tanti sofismi. E per quanto il Giani Eugenio possa non andarti a genio, dimmi t… -