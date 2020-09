Eleonora Daniele si commuove in diretta a Storie Italiane: ora solo silenzio (Di venerdì 18 settembre 2020) La conduttrice Eleonora Daniele si è commossa durante una puntata di “Storie Italiane” e ha ricordato l’importanza di rimanere in silenzio in televisione. Nella puntata andata in onda oggi, venerdì 18 settembre 2020, di “Storie Italiane” si è parlato di una pagina di cronaca nera italiana molto recente e tragica. La trasmissione, all’ultima puntata della … Leggi su viagginews (Di venerdì 18 settembre 2020) La conduttricesi è commossa durante una puntata di “” e ha ricordato l’importanza di rimanere inin televisione. Nella puntata andata in onda oggi, venerdì 18 settembre 2020, di “” si è parlato di una pagina di cronaca nera italiana molto recente e tragica. La trasmissione, all’ultima puntata della …

leggoit : Carolyn Smith rivela a Eleonora Daniele: «Pensavo di aver finito le cure ma devo continuare, non è facile» - Catalda10 : @storie_italiane @eleonoradaniele @CarolynSmith51 Brava signora Eleonora Daniele e'Vero la signora Carolyn e ' un grande esempio per tutti - emibonafede20 : RT @kvittoriak: #VivianaParisi #Gioele Finalmente qualcuno che affronta questo caso con i fatti. Eleonora Daniele #storieitaliane https:/… - ItaliaRai : Storie straordinarie e storie di ogni giorno si alternano ed intrecciano in studio per raccontare l'Italia. 'Storie… - Arca_di_Noemi : RT @Maxxeo: Eleonora Daniele che deve scegliere quale canzone mettere nei servizi di Storie Italiane e letteralmente dice 'La versione dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Daniele Eleonora Daniele, la dedica dolcissima al marito Giulio Tassoni su Instagram DiLei Vip Carolyn Smith a Storie italiane: «Pensavo di aver finito le cure ma devo continuare, non è facile»

Carolyn Smith si racconta a cuore aperto nella puntata di "Storie Italiane" di oggi, su Rai1. Eleonora Daniele ha ospitato la storica presidentessa della giuria di Ballando con le stelle che si è racc ...

Lo sfogo di Carolyn Smith: "Pensavo di aver concluso le cure contro il cancro, invece non è ancora finita"

Lunga intervista di Carolyn Smith nella puntata di Storie Italiane di oggi, su Rai1. Eleonora Daniele ha ospitato la storica presidentessa della giuria di Ballando con le stelle che si è raccontata a ...

Carolyn Smith: "Continuo le cure ma sono pronta per Ballando"

Lunga intervista di Carolyn Smith nella puntata di 'Storie Italiane' di oggi, su Rai1. Eleonora Daniele ha ospitato la storica presidentessa della giuria di Ballando con le stelle che si è raccontata ...

Carolyn Smith si racconta a cuore aperto nella puntata di "Storie Italiane" di oggi, su Rai1. Eleonora Daniele ha ospitato la storica presidentessa della giuria di Ballando con le stelle che si è racc ...Lunga intervista di Carolyn Smith nella puntata di Storie Italiane di oggi, su Rai1. Eleonora Daniele ha ospitato la storica presidentessa della giuria di Ballando con le stelle che si è raccontata a ...Lunga intervista di Carolyn Smith nella puntata di 'Storie Italiane' di oggi, su Rai1. Eleonora Daniele ha ospitato la storica presidentessa della giuria di Ballando con le stelle che si è raccontata ...