Dzeko Juve, ci siamo: il bosniaco ha salutato i compagni (Di venerdì 18 settembre 2020) e ha svuotato l’armadietto in attesa del trasferimento a Torino Edin Dzeko ha già salutato i compagni di squadra. Una mattinata emozionante per il bosniaco – come riportato dall’edizione online del Corriere dello Sport -, recatosi a Trigoria per svuotare l’armadietto. Il centravanti bosniaco alle 9 di questa mattina – si legge – ha varcato i cancelli di Trigoria con la sua Bentley, ufficialmente per sostenere l’allenamento di rifinitura alle 10, in pratica per svuotare l’armadietto e salutare i compagni di squadra. Dzeko è pronto ad approdare alla Juve, in attesa di Arek Milik. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) e ha svuotato l’armadietto in attesa del trasferimento a Torino Edinha giàdi squadra. Una mattinata emozionante per il– come riportato dall’edizione online del Corriere dello Sport -, recatosi a Trigoria per svuotare l’armadietto. Il centravantialle 9 di questa mattina – si legge – ha varcato i cancelli di Trigoria con la sua Bentley, ufficialmente per sostenere l’allenamento di rifinitura alle 10, in pratica per svuotare l’armadietto e salutare idi squadra.è pronto ad approdare alla, in attesa di Arek Milik. Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : Non sappiamo se #Suarez verrà alla Juve, il più vicino sembra #Dzeko, ma sicuramente sarà un pomeriggio talmente es… - DiMarzio : #Roma-#Milik, domani prime visite mediche a Innsbruck. Poi il via libera a #Dzeko - carlolaudisa : #Milik ha detto sì alla #Roma. Adesso #Dzeko può correre verso Torino per abbracciare la #Juve - dariodigida : RT @ZZiliani: A gennaio il Dortmund prese Haaland (19 anni) dal Salisburgo per 20 milioni di clausola, 10 milioni al papà e 15 a Raiola (to… - Domenico1oo777 : RT @juventibus: FOCUS DZEKO ?????? Cosa porta di nuovo @EdDzeko alla Juve di Pirlo? Caratteristiche peculiari, pregi e difetti analizzati da @… -