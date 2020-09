Doppietta per Lukaku e Lautaro, l’Inter stende la Carrarese 7-0 (Di venerdì 18 settembre 2020) Continua senza sosta il percorso di preparazione per l’Inter di Antonio Conte che ha rimandato di una settimana il via in Serie A. I nerazzurri, nell’allenamento odierno congiunto contro la Carrarese, hanno vinto 7-0 senza andare mai in affanno. Nel primo tempo i gol di Young, Sanchez e la Doppietta di Lukaku. Nella ripresa invece ci pensano Lautaro Martinez – due volte – e Salcedo ad arrotondare il risultato finale. FINALE Fischio finale di #InterCarrarese 7⃣-0⃣! @RomeluLukaku9@youngy18@Alexis Sanchez #Lautaro #Salcedo A tra poco per gli highlights… pic.twitter.com/k3Y2sbepNY — Inter (@Inter) September 18, 2020 Foto: twitter Inter L'articolo Doppietta per Lukaku e ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Continua senza sosta il percorso di preparazione per l’Inter di Antonio Conte che ha rimandato di una settimana il via in Serie A. I nerazzurri, nell’allenamento odierno congiunto contro la, hanno vinto 7-0 senza andare mai in affanno. Nel primo tempo i gol di Young, Sanchez e ladi. Nella ripresa invece ci pensanoMartinez – due volte – e Salcedo ad arrotondare il risultato finale. FINALE Fischio finale di #Inter7⃣-0⃣! @Romelu9@youngy18@Alexis Sanchez ##Salcedo A tra poco per gli highlights… pic.twitter.com/k3Y2sbepNY — Inter (@Inter) September 18, 2020 Foto: twitter Inter L'articolopere ...

