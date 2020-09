Campania, madre e figlio positivi al Coronavirus muoiono a pochi giorni di distanza (Di venerdì 18 settembre 2020) Benevento. Era ricoverato nell’ospedale di Benevento dall’11 agosto scorso per aver contratto il Coronavirus e da allora non si è mai più ripreso. Un 55enne Torrecuso è morto, affetto anche da altre patologie, questa mattina nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Pio di Benevento. Campania, madre e figlio positivi al Covid muoiono a pochi giorni … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 18 settembre 2020) Benevento. Era ricoverato nell’ospedale di Benevento dall’11 agosto scorso per aver contratto ile da allora non si è mai più ripreso. Un 55enne Torrecuso è morto, affetto anche da altre patologie, questa mattina nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Pio di Benevento.al Covid… L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

scavuzzo47 : RT @vincenzo5151: Sono della Campania per parte di padre, e del Friuli per parte di madre, ma vi prego, salvate la Toscana! - ManuelaBellipan : @il_latinista Vada a farsi un giro in Campania e poi ne parliamo. Io qui ho tutta l'assistenza di cui ho bisogno, q… - zuggy04 : RT @vincenzo5151: Sono della Campania per parte di padre, e del Friuli per parte di madre, ma vi prego, salvate la Toscana! - LuigiPa70 : RT @vincenzo5151: Sono della Campania per parte di padre, e del Friuli per parte di madre, ma vi prego, salvate la Toscana! - SimonettaTullo : RT @vincenzo5151: Sono della Campania per parte di padre, e del Friuli per parte di madre, ma vi prego, salvate la Toscana! -

Ultime Notizie dalla rete : Campania madre Campania, madre e figlio positivi al Coronavirus muoiono a pochi giorni di distanza Teleclubitalia.it Aspettando la finalissima di 50 Top Pizza, annunciate le 20 migliori pizze taglio e asporto d'Italia

Il mondo intero e, in particolare l’italia, aspetta con il fiato sospeso il 29 Settembre 2020, data nella quale andrà in onda la serata finale di 50 Top Pizza e nella quale sarà annunciata la lista de ...

Casalnuovo, inaugurazione del primo eco-murale in Campania

Casalnuovo, 18 Settembre – 18 Settembre 2020 alle ore 18:30, inaugurazione del primo eco-murale nella cittadina di Casalnuovo Di Napoli. Una parete esterna dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro, trasfor ...

Regionali per i pentastellati l’accoppiata Malerba-Muscarà

Sono Tommaso Malerba ho 54 anni, sposato con due figli, e sono un progettista software, specializzato in soluzioni informatiche, area collaudi, nell’ambito delle Telecomunicazioni (TLC). Sono parte de ...

Il mondo intero e, in particolare l’italia, aspetta con il fiato sospeso il 29 Settembre 2020, data nella quale andrà in onda la serata finale di 50 Top Pizza e nella quale sarà annunciata la lista de ...Casalnuovo, 18 Settembre – 18 Settembre 2020 alle ore 18:30, inaugurazione del primo eco-murale nella cittadina di Casalnuovo Di Napoli. Una parete esterna dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro, trasfor ...Sono Tommaso Malerba ho 54 anni, sposato con due figli, e sono un progettista software, specializzato in soluzioni informatiche, area collaudi, nell’ambito delle Telecomunicazioni (TLC). Sono parte de ...