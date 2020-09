Calciomercato Lazio – Ceduti ufficialmente tre calciatori alla Salernitana, Akpa Akpro confermato in rosa (Di venerdì 18 settembre 2020) Con un doppio annuncio presente sul sito ufficiale della Lazio e sui canali social collegati, la società capitolina comunica che il centrocampista Jean Daniel Akpa Akpro è stato confermato in prima squadra, mentre Tiago Matias Casasola, Antreas Karo e Cristiano Lombardi passano in prestito alla Salernitana. La S.S. Lazio comunica l’acquisto a titolo definitivo dalla U.S. Salernitana del calciatore Jean Daniel Akpa Akpro. La S.S. Lazio comunica le cessioni a titolo temporaneo alla U.S. Salernitana dei calciatori Tiago Matias Casasola, Antreas Karo e Cristiano Lombardi. Ceduti a titolo ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020) Con un doppio annuncio presente sul sito ufficiale dellae sui canali social collegati, la società capitolina comunica che il centrocampista Jean Danielè statoin prima squadra, mentre Tiago Matias Casasola, Antreas Karo e Cristiano Lombardi passano in prestito. La S.S.comunica l’acquisto a titolo definitivo dU.S.del calciatore Jean Daniel. La S.S.comunica le cessioni a titolo temporaneoU.S.deiTiago Matias Casasola, Antreas Karo e Cristiano Lombardi.a titolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Lazio, Luis Alberto lascia anzitempo l’allenamento: le ultime

La Lazio completa l’ultimo allenamento prima dell’amichevole contro il Benevento. Prove tattiche sul campo di Formello che lasciano immaginare l’undici che domani mister Inzaghi schiererà contro i gia ...

Parma agli americani: nel calcio italiano nuovo ingresso internazionale al comando di un club di A

Si riparte con la Serie A. Per la Juve inizia la caccia al decimo scudetto consecutivo, al timone ci sarà l’esordiente Pirlo. Fari puntati sulle possibili antagoniste della Vecchia Signora dall’Inter ...

Lazio, Jony via: torna in Spagna, c'è l'Osasuna

ROMA - La Lazio piazza un colpo in uscita: Jony è pronto a tornare in Spagna, è ad un passo dall’Osasuna. L’esterno biancoceleste, dopo una sola stagione, saluta Formello. Non si è mai inserito nel gi ...

