Calcio: Germania, il Bayern Monaco travolge 8-0 lo Schalke 04 (Di venerdì 18 settembre 2020) AGI - Serge Gnabry, 17 ha aperto la goleada del Bayern Monaco contro lo Schalke 04 nella prima partita della Bundesliga. E ha aperto la diga di un altro risultato eclatante: 8-0, come contro il Barcellona in semifinale di Champions. L'inglese junior international Jamal Musiala, 17 anni, è diventato il più giovane marcatore del Bayern in Bundesliga segnando l'ottavo gol dei padroni di casa. L'inglesino è il più giovane giocatore a segnare nella massima divisione tedesca e il risultato è la goleada più ampia mai registrata. Leggi su agi (Di venerdì 18 settembre 2020) AGI - Serge Gnabry, 17 ha aperto la goleada delcontro lo04 nella prima partita della Bundesliga. E ha aperto la diga di un altro risultato eclatante: 8-0, come contro il Barcellona in semifinale di Champions. L'inglese junior international Jamal Musiala, 17 anni, è diventato il più giovane marcatore delin Bundesliga segnando l'ottavo gol dei padroni di casa. L'inglesino è il più giovane giocatore a segnare nella massima divisione tedesca e il risultato è la goleada più ampia mai registrata.

_854569266004 : @misSchianto ...spiegargli che Di Maio ha detto che in France e in Germania hanno meno deputati: Falso! Era bravo a… - Angelo00238990 : @antonen76 @AnnaMariaDeFalc Anche Caressa ai mondiali di calcio sul 4-0 per la Germania che prendeva a pallonate il… - GlobalShowGSRa1 : #Bundesliga: 1a Giornata - CesareDiCintio : In Germania hanno riaperto al 20%, in Inghilterra prendono tempo. Il mondo del calcio ha bisogno dei suoi tifosi, v… - filo_gagliardi : RT @OublietteMag: La #partita del secolo di #RiccardoCucchi: #storia, #mito e protagonisti di Italia-Germania 4-3 #calcio @edizpiemme @fil… -