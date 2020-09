Bollettino Coronavirus Italia del 18 settembre. I dati Covid di oggi e la tabella (Di venerdì 18 settembre 2020) Anche oggi è importante il quotidiano Bollettino del Ministero della Salute con l'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia , qui i dati di ieri 17 settembre ,. Negli ultimi giorni i numeri Italiani dei nuovi contagi ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Ancheè importante il quotidianodel Ministero della Salute con l'andamento dell'epidemia diin, qui idi ieri 17,. Negli ultimi giorni i numerini dei nuovi contagi ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 settembre: 1.458 nuovi casi e 7 morti - Corriere : Coronavirus in Italia: 1.597 nuovi casi e 10 morti. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva - occhio_notizie : #Coronavirus nel Lazio, 193 nuovi casi di cui 108 a Roma nelle ultime 24 ore - AostaNews24 : #Coronavirus Bollettino del venerdì - 43 casi positivi attuali e 6 persone ospedalizzate - OpencovidM : @longagnani @pimpi59 @vi__enne @RaffaeleDigiro5 @ValerioPorporat @Ruffino_Lorenzo Considerando per agosto 2 giorni… -