(Di venerdì 18 settembre 2020) L'Italia al voto: le sfide da tenere d'occhio e i probabili vincitori 18 settembre 2020 Chi vincerà le elezioni regionali in Toscana? 18 settembre 2020 Da Arcore dove continua l'isolamento domiciliare ...

Today_it : Berlusconi torna a parlare e pronostica il 'cappotto' del Centrodestra - Arturoarthuren : @m_mumi @emanuelefelice2 @pdnetwork Programma PD? E da quando. Prima era o noi o torna berlusconi, poi i 5s ed ora la lega. - AdriMCMLXI : RT @primaopoitorna: @SabinaGuzzanti Sabrina, ne avessi azzeccata una... dai da brava torna a fare l'imitatrice di berlusconi, che almeno m… - CiceroM5S : RT @primaopoitorna: @SabinaGuzzanti Sabrina, ne avessi azzeccata una... dai da brava torna a fare l'imitatrice di berlusconi, che almeno m… - carlucci_cc : RT @primaopoitorna: @SabinaGuzzanti Sabrina, ne avessi azzeccata una... dai da brava torna a fare l'imitatrice di berlusconi, che almeno m… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi torna

Today.it

Da Arcore dove continua l'isolamento domiciliare causa Covid, Silvio Berlusconi interviene telefonicamente al comizio del centrodestra a Firenze per la chiusura della campagna elettorale per le elezio ...“Serve il cambiamento per rimediare ai disastri degli ultimi cinque anni”. Quindici anni dopo, il centrodestra torna a ricompattarsi sul nome di Raffaele Fitto e prova a “riconquistare” una regione ch ...Dopo mesi di serrata campagna elettorale il voto delle Regionali – oltre che del referendum confermativo sul taglio dei parlamentari – è dietro l’angolo. Domenica 20 e lunedì 21 settembre Veneto, Ligu ...