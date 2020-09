Batterio killer | chiuso il reparto di medicina

(Di venerdì 18 settembre 2020)temporaneamente ildidell’ospedale di Eboli. A disporre la sospensione delle attività il direttore sanitario Mario Minervini per procedere alla sanificazione delin questione a causa della presenza di unacinetobacterbaumanni. Tutto è nato dalla denuncia della famiglia di V.A. che, attraverso queste colonne, ha raccontato quanto accaduto all’uomo, in seguito al ricovero in ospedale dello scorso 10 agosto, a causa di una caduta che ha procurato diverse ferite. Dopo alcuni giorni di degenza l’uomo ha iniziato a stare male ma alla famiglia sembrano essere state nascoste le reali condizioni dell’uomo, fino al decesso avvenuto sabato scorso dopo un trasferimento d’urgenza all’ospedale Cotugno di Napoli. Solo presso il ...

Il direttore sanitario Mario Minervini ha disposto la chiusura temporanea del reparto di medicina dell'ospedale di Eboli, Il provvedimento nasce dalla necessità di sanificare il reparto in questione a ...