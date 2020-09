Aeroporti | De Micheli | ' Si tornerà ai livelli pre-coronavirus nel 2023'

(Di venerdì 18 settembre 2020) commenta L'emergenzaha fatto crollare il flusso di passeggeri negli. Per ritornare aipre-pandemia, secondo il ministro dei Trasporti Paola De, bisognerà ...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Aeroporti, De Micheli: 'Solo nel 2023 si tornerà ai livelli pre-coronavirus' #Paolademicheli - MediasetTgcom24 : Aeroporti, De Micheli: 'Solo nel 2023 si tornerà ai livelli pre-coronavirus' #Paolademicheli… - dariobalotta : Aeroporti generano meno PIL degli altri scali europei. Italia 34 scali 4 mil pax anno GB 20 scali 11,6 mil pax De M… - aledeniz : @massimodiperna @GiuliaLupo2 Tu, @GFI65, io, tante altre persone, da sottosegretari al trasporto aereo faremmo cose… -

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporti Micheli

TGCOM

L'emergenza coronavirus ha fatto crollare il flusso di passeggeri negli aeroporti. Per ritornare ai livelli pre-pandemia, secondo il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, bisognerà aspettare la fin ...La sospensione pone fine ad una storia lunga 70 anni; i collegamenti non saranno riprogrammati nemmeno da Linate e gli ultimi voli previsti partiranno il 30 settembre prossimo ...Un comportamento inaccettabile a danno di Malpensa. Il Pd, a partire dai suoi rappresentanti varesini, dovrebbe alzare la voce nei confronti delle decisioni prese a Roma altamente penalizzanti per l’a ...