24h Le Mans, qualifiche: Toyota e Porsche in pole (Di venerdì 18 settembre 2020) Le qualifiche della 24h Le Mans danno lustro ai marchi di Toyota e Porsche. La casa giapponese piazza una delle sue due vetture in prima fila, dopo un’accesa lotta con la Rebellion nella Hyperpole. Kamui Kobayashi, Mike Conway e Josè Maria Lopez firmano la partenza al palo in 3’15″267, ad opera del veloce pilota giapponese. In verità, “Koba” era stato in grado di girare ancora più forte, segnando un 3’14″791 che sarebbe stato il nuovo record della pista. Tuttavia, il tempo è stato annullato per aver ecceduto i track limits, con grande delusione del pilota e della sua squadra. La Toyota rifila mezzo secondo alla prima delle due Rebellion, che sui 13 Km del Circuit de la Sarthe sono un’inezia. Bruno Senna, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 settembre 2020) Ledella 24h Ledanno lustro ai marchi di. La casa giapponese piazza una delle sue due vetture in prima fila, dopo un’accesa lotta con la Rebellion nella Hyper. Kamui Kobayashi, Mike Conway e Josè Maria Lopez firmano la partenza al palo in 3’15″267, ad opera del veloce pilota giapponese. In verità, “Koba” era stato in grado di girare ancora più forte, segnando un 3’14″791 che sarebbe stato il nuovo record della pista. Tuttavia, il tempo è stato annullato per aver ecceduto i track limits, con grande delusione del pilota e della sua squadra. Larifila mezzo secondo alla prima delle due Rebellion, che sui 13 Km del Circuit de la Sarthe sono un’inezia. Bruno Senna, ...

