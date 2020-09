VIDEO | Ad Altaroma ‘Conscious luxury’ e ‘ecologia interiore’ con BAV TAiLOR (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA -‘Respect your body + your sphere’ è il mantra del brand BAV TAiLOR. La designer nata a Londra, di origini indiane e nomade nello spirito, porta avanti la tradizione dei suoi antenati e nonni (grandi sarti), utilizzando materiali che fondono l’eccellenza dell’innovazione, dell’artigianalità e del rispetto. Leggi su dire (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA -‘Respect your body + your sphere’ è il mantra del brand BAV TAiLOR. La designer nata a Londra, di origini indiane e nomade nello spirito, porta avanti la tradizione dei suoi antenati e nonni (grandi sarti), utilizzando materiali che fondono l’eccellenza dell’innovazione, dell’artigianalità e del rispetto.

