Tra Milik e la Roma la questione multe e gli stipendi arretrati (Di giovedì 17 settembre 2020) Arkadiusz Milik avrebbe detto sì alla Roma. Stando a quanto viene riportato da gianlucadimarzio.com, il polacco sarebbe entrato nell'ordine di idee di accettare il trasferimento in giallorosso dopo l'incontro che i suoi agenti hanno avuto a Trigoria. Restano da risolvere ancora alcune pratiche col Napoli, come la questione multe e gli stipendi rimasti in sospeso, prima di definire completamente l'operazione. L'acquisto del polacco libererebbe Edin Dzeko, che a quel punto potrebbe andare alla Juventus.

