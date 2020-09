sole24ore : Dalla Bei finanziamento record da 2 miliardi per la Tav Napoli-Bari - robreg1 : RT @ROBYBOX: Vediamo quanto ci mettono i 5pirla a bloccare anche questo progetto. Tav Napoli-Bari, dalla Bei finanziamento record da 2 mil… - marieta99044909 : RT @ROBYBOX: Vediamo quanto ci mettono i 5pirla a bloccare anche questo progetto. Tav Napoli-Bari, dalla Bei finanziamento record da 2 mil… - LianaCiccina : RT @ROBYBOX: Vediamo quanto ci mettono i 5pirla a bloccare anche questo progetto. Tav Napoli-Bari, dalla Bei finanziamento record da 2 mil… - ElioLannutti : Tav Napoli-Bari, dalla Bei finanziamento record da 2 miliardi @sole24ore -

Dalla Bei finanziamento record da 2 miliardi per la Tav Napoli-Bari È l’operazione più importante mai approvata dall’istituto per un singolo progetto. Si tratta di un… Leggi ...È un finanziamento record, pari a 2 miliardi di euro sui 6 totali previsti per l’opera, quello che il cda della Banca Europea per gli Investimenti ha approvato oggi per l’alta velocità Napoli-Bari. Un ...I treni dell’alta velocità, gli intercity a lungo percorso e anche i regionali. Tutto il traffico ferroviario, insomma, che passa sul tratto Napoli-Salerno dirottato da lunedì e fino all’11 ottobre su ...