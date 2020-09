Suarez, parla l’esaminatore: «Si immagina già a Torino» (Di giovedì 17 settembre 2020) I tifosi della Juventus continuano a sperare nell’arrivo di Luis Suarez: oggi l’attaccante uruguaiano ha sostenuto l’esame di italiano Luis Suarez ha sostenuto oggi l’esame di italiano propedeutico per l’acquisizione del passaporto da comunitario. Il docente di Perugia ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA. «Quando ha dovuto immaginarsi in una città italiana per la prova sostenuta, Suarez ha pensato a una che potete ben immaginare». E se fosse Torino? Chiede il giornalista ANSA. Il docente ha risposto: «Io non l’ho detto…». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) I tifosi della Juventus continuano a sperare nell’arrivo di Luis: oggi l’attaccante uruguaiano ha sostenuto l’esame di italiano Luisha sostenuto oggi l’esame di italiano propedeutico per l’acquisizione del passaporto da comunitario. Il docente di Perugia ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA. «Quando ha dovutorsi in una città italiana per la prova sostenuta,ha pensato a una che potete benre». E se fosse? Chiede il giornalista ANSA. Il docente ha risposto: «Io non l’ho detto…». Leggi su Calcionews24.com

