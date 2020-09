Snowpiercer | trama e trailer del film in onda venerdì 18 settembre su Rai 4

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 17 settembre 2020)deld’esordio in lingua inglese diBong Joon-ho, invenerdì 18alle 21:20 su Rai 4 Venerdì 18su Rai 4 alle ore 21:20 andrà inil, pellicola del 2013 tratta dalla grapic novel Le Transperceneige, ideato da Jacques Lob e Jean-Marc Rochette. Ilè diretto da Bong Joon-ho, al debutto con uninglese. Dalla stessa novel è stata tratta, nel 2020, anche l’omonima serie di TNT e distribuita da Netflix – QUI la nostra recensione.ha incassato a livello globale più di 86.8 milioni di dollari, a fronte di un budget di 40 ...