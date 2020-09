Si rafforzano le ragioni del No (Di giovedì 17 settembre 2020) Siamo arrivati alle ultime battute di una campagna referendaria quantomeno anomala. La prima ragione risiede nell’avere voluto a tutti i costi da parte del governo abbinare il voto referendario con quello politico-amministrativo – l’election days -, dando prova di scarsa sensibilità verso la materia oggetto del quesito referendario.Si tratta di due voti di rango ben diverso ed era opportuno mantenerli distinti nei tempi della loro effettuazione. Si sarebbe evitato di oscurare la discussione sulla Costituzione con le logiche e le modalità della contesa per regioni e comuni, come invece è puntualmente avvenuto in quelle parti del paese direttamente interessate al voto amministrativo.La seconda ragione è che il Sì è stato praticamente assente nella discussione. Non solo a livello territoriale, ma persino sui ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Siamo arrivati alle ultime battute di una campagna referendaria quantomeno anomala. La prima ragione risiede nell’avere voluto a tutti i costi da parte del governo abbinare il voto referendario con quello politico-amministrativo – l’election days -, dando prova di scarsa sensibilità verso la materia oggetto del quesito referendario.Si tratta di due voti di rango ben diverso ed era opportuno mantenerli distinti nei tempi della loro effettuazione. Si sarebbe evitato di oscurare la discussione sulla Costituzione con le logiche e le modalità della contesa per regioni e comuni, come invece è puntualmente avvenuto in quelle parti del paese direttamente interessate al voto amministrativo.La seconda ragione è che il Sì è stato praticamente assente nella discussione. Non solo a livello territoriale, ma persino sui ...

