SBK, Cavalieri: "Proverò ad imparare da Rea e da... Rinaldi" (Di giovedì 17 settembre 2020) A dire il vero, per Samuele Cavalieri il weekend di Barcellona non rappresenterà il debutto mondiale. Il giovane pilota emiliano ha esordito in SBK nel 2019 a Misano, pista che affrontò con la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 17 settembre 2020) A dire il vero, per Samueleil weekend di Barcellona non rappresenterà il debutto mondiale. Il giovane pilota emiliano ha esordito in SBK nel 2019 a Misano, pista che affrontò con la ...

Griglia di partenza aggiornata: grandi cambiamenti nelle tre classi per il Round di Catalogna

Wildcard, grandi sostituti e tanto altro: dalle stelle del MotoGP™ ai nuovi talenti, lo schieramento del WorldSBK, WorldSSP e WorldSSP300 questo weekend presenterà molte novità. Il Campionato del Mond ...

Superbike, l’occasione di Samuele Cavalieri: “Da sfruttare, senza pressione”

Il Barni Racing Team si presenta all’esordio a Barcellona con un nuovo pilota. Samuele Cavalieri, ‘promosso’ dal CIV Superbike al posto di Melandri, è al debutto stagionale, ma non assoluto. Ricordiam ...

