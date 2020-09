Salario minimo e sanità. Il Recovery plan entra nel vivo. Il Governo punta a portare il tasso di crescita all’1,6% aumentando l’occupazione di dieci punti (Di giovedì 17 settembre 2020) Raddoppiare il tasso di crescita dell’economia italiana portandolo dalla media del +0,8% dell’ultimo decennio a un livello in linea con la media europea dell’1,6%; aumentare gli investimenti portandoli al 3% del Pil, conseguire un aumento del tasso di occupazione di 10 punti percentuali salendo dall’attuale 63% dell’Italia al 73,2% dell’attuale media Ue; portare la spesa per ricerca e sviluppo al 2,1% rispetto all’attuale 1,3%. Sono questi alcuni degli obiettivi ambiziosi che il Governo punta a realizzare con il Recovery plan italiano nell’ambito del programma Next Generation Eu. Per l’Italia si tratta di un bottino di 209 miliardi. Le linee guida per la definizione del Piano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) Raddoppiare ildidell’economia italiana portandolo dalla media del +0,8% dell’ultimo decennio a un livello in linea con la media europea dell’1,6%; aumentare gli investimenti portandoli al 3% del Pil, conseguire un aumento deldi occupazione di 10percentuali salendo dall’attuale 63% dell’Italia al 73,2% dell’attuale media Ue;la spesa per ricerca e sviluppo al 2,1% rispetto all’attuale 1,3%. Sono questi alcuni degli obiettivi ambiziosi che ila realizzare con ilitaliano nell’ambito del programma Next Generation Eu. Per l’Italia si tratta di un bottino di 209 miliardi. Le linee guida per la definizione del Piano ...

