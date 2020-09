Roma, ufficiale Kumbulla. Fienga: 'Era un obiettivo, felici di averlo' (Di giovedì 17 settembre 2020) Adesso è anche ufficiale: Marash Kumbulla è un giocatore della Roma. Maglia numero 24, lasciata libera da Florenzi, arriva a Trigoria dal Verona con un accordo complesso. La Roma lo ha preso infatti ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 17 settembre 2020) Adesso è anche: Marashè un giocatore della. Maglia numero 24, lasciata libera da Florenzi, arriva a Trigoria dal Verona con un accordo complesso. Lalo ha preso infatti ...

OfficialASRoma : ?? Siamo lieti di annunciare che @chippercashapp sarà la piattaforma ufficiale del club per il money transfer in Afr… - DiMarzio : #Calciomercato, #Kumbulla è un nuovo giocatore della #Roma E tre giovani giallorossi al #Verona: i dettagli - SkySport : ULTIM'ORA Roma, ufficiale l'arrivo di Kumbulla dal Verona Operazione in prestito con obbligo di riscatto… - Shvwn_ : RT @OfficialASRoma: ?? Siamo lieti di annunciare che @chippercashapp sarà la piattaforma ufficiale del club per il money transfer in Africa.… - roisbelis88 : RT @Gazzetta_it: Roma, ufficiale Kumbulla. Fienga: 'Era un obiettivo, felici di averlo' -