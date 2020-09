Regionali Puglia | i video dei candidatati governatori con i familiari guest star

Leggi su dire

(Di giovedì 17 settembre 2020) BARI – Pierfranco Bruni, candidato alla presidenza della Regione Puglia per Fiamma tricolore ha diffuso via chat e tramite YouTube un filmato della durata di un minuto e venti secondi in cui la voce narrante e’ di sua figlia Micol. Il titolo e’: ‘Mio padre Pierfranco Bruni’. È lei che fa il resoconto curriculare del padre. “Piefranco Bruni e’ stato – dice la figlia – il tratto di unione culturale tra MSI e la nascente Alleanza nazionale” ed e’ stato “tra gli intellettuali italiani che hanno dato vita al progetto identitario della destra”. Micol ricorda che il padre “e’ stato la coerenza di una grande politica di tradizione e dei valori cattolici, colonna portante delle pagine culturali del Secolo di Italia per oltre un trentennio”. Alla fine della clip le foto dei due abbracciati ma nessun invito a votare il padre da parte della figlia. Sceglie invece di viaggiare con la moglie Adriana e di filmare le tratte che percorrono a bordo di un’auto – con la scocca a scacchi blu e verde e santini impressi sul cofano e sulle portiere – Raffaele Fitto, candidato del centrodestra. I filmati non durano piu’ di tre minuti e mezzo e la vera novita’ e’ rappresentata dalla consorte che, schiva e sempre nell’ombra, scende apertamente in campo al fianco del marito. “Cara, stavolta guido io”, le dice Fitto. E lei replica: “E quando ci sei tu al volante mi sento sicura”, risposta che strizza l’occhio al claim elettorale. A bordo con loro una mamma e la sua bimba: il tema nell’abitacolo e’ la quotidianita’ delle famiglie pugliesi. Con Fitto, munito di mascherina in plexiglas, le due donne discutono di xylella “gestita in modo irresponsabile da Emiliano”, evidenzia il candidato. Alla mamma, che racconta le sue giornate da lavoratrice autonoma, Fitto chiede di indicargli la direzione di marcia “perche’ guido io ma se mi dai la direzione di marcia la ascolto volentieri”. Il video termina con i quattro che si salutano e il manifesto elettorale su cui si legge lo slogan: “Raffaele Fitto La Puglia che funziona”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Regionali Puglia, i video dei candidatati governatori con i familiari guest star Regionali Puglia, sindaco di Lucera a Salvini: “Conosco la differenza tra pioggia e piscio” Regionali Puglia, ‘Futuro in corso’: il programma di Emiliano in 10 punti Liberisti: “Alle Regionali no al voto per le liste che sostengono il governo” Regionali Puglia, Scalfarotto: “Emiliano incompatibile con la sinistra riformista” Regionali, Crimi: “Da Conte auspicio, ma in Puglia e Marche alleanza M5s-Pd infattibile”