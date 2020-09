Recovery Plan, le linee guida del governo: raddoppio del Pil, giù le tasse, rivoluzione verde e digitale (Di giovedì 17 settembre 2020) Un corposo elenco di azioni con l'obiettivo di arrivare al raddoppio del Pil , ridurre la pressione fiscale e spingere occupazione e investimenti . Nelle 38 pagine delle linee guida sul Recovery Plan ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 settembre 2020) Un corposo elenco di azioni con l'obiettivo di arrivare aldel Pil , ridurre la pressione fiscale e spingere occupazione e investimenti . Nelle 38 pagine dellesul...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery plan, Gualtieri: «Non tanti microprogetti ma pochi e grandi» Il Sole 24 ORE Recovery Fund: meno tasse, digitale, scuola e lavoro. Governo pronto a riferire alle Camere

Il governo è disponibile a riferire sulle linee essenziali del documento, sia nelle sedi decentrate delle commissioni sia nella sede plenaria. Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell ...

Pil in agonia, riforme, investimenti: sfida decisiva per ricostruire il Paese

ACCOMPAGNATE da una lettera del premier Giuseppe Conte, le linee guida per il Recovery Plan elaborate dall’esecutivo sono arrivate in Parlamento, di fronte il quale il governo «è disponibile a riferir ...

Von der Leyen a NewsMediaset: "Siamo allineati con l’Italia sul Recovery plan”

"Siamo in stretto contatto con l'Italia su tutto quello che riguarda il Recovery plan e siamo allineati". Lo ha detto il presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, in un'intervista es ...

