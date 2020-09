Pablo Trincia, addio a Chi l’ha visto? e alla tv: cosa sta succedendo (Di giovedì 17 settembre 2020) Pablo Trincia ha detto addio nelle ultime ore a Chi l’ha visto? L’annuncio ufficiale è arrivato dallo stesso giornalista su Twitter Ancora un addio improvviso sulle reti Rai. Il giornalista Pablo Trincia non sarà più presente durante il programma di Rai3 Chi l’ha visto? L’annuncio è arrivato direttamente dal suo profilo Twitter. Dopo l’esperienza a … L'articolo Pablo Trincia, addio a Chi l’ha visto? e alla tv: cosa sta succedendo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 17 settembre 2020)ha dettonelle ultime ore a Chi l’ha? L’annuncio ufficiale è arrivato dallo stesso giornalista su Twitter Ancora unimprovviso sulle reti Rai. Il giornalistanon sarà più presente durante il programma di Rai3 Chi l’ha? L’annuncio è arrivato direttamente dal suo profilo Twitter. Dopo l’esperienza a … L'articoloa Chi l’ha? etv:staè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : Pablo Trincia lascia Chi l’ha visto? e “forse la tv”: parla il giornalista - #Pablo #Trincia #lascia #visto? - fanpage : 'Lascio il programma e forse la TV in generale' L'annuncio di Pablo #Trincia #17settembre - AriannaSpada : Raga sono in lutto. @chilhavistorai3 non sarà mai più lo stesso senza i servizi di Trincia. ?? Buona fortuna per tu… - tweetelex : Pablo Trincia chiude stasera il suo rapporto con #chilhavisto - BeaVolina : la voce di Pablo Trincia mi piace talmente tanto che lo ascolterei x ore anche se mi leggesse tutto l'elenco telefo… -