Nozze Lamborghini | 100 invitati | 3 abiti e cerimonia in inglese

Corriere : Elettra Lamborghini e Afrojack, i dettagli delle nozze: tre abiti e cerimonia in inglese - Corriere : Elettra Lamborghini e Afrojack, i dettagli delle nozze: tre abiti e cerimonia in inglese - elettrasunrise : RT @Radio105: 'Pensavamo di invitare 300 persone, ma alcuni dovrebbero venire da parti del mondo che li costringerebbero alla quarantena...… - IOdonna : Elettra Lamborghini, gli aggiornamenti sulle nozze del 26 settembre con Afrojack - Radio105 : 'Pensavamo di invitare 300 persone, ma alcuni dovrebbero venire da parti del mondo che li costringerebbero alla qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Nozze Lamborghini

Vanity Fair Italia

Il 26 settembre è il giorno in cui Elettra Lamborghini e il suo Afrojack si diranno finalmente “sì”. In un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, l’ereditiera ha svelato alcuni dettagli sulle noz ...Elettra Lamborghini è uno di quei volti che tra i pallini delle stories Instagram appare spesso e volentieri: l’attenzione che il pubblico le dedica sui social è altissima e proprio per questo non è p ...La cantante sposerà Afrojack il 20 settembre: tutto pronto per il matrimonio dell'annoTutto è pronto per il matrimonio dell’ereditiera Elettra Lamborghini, che convolerà a nozze con Afrojack il prossi ...