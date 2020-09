“Navalny non è stato avvelenato in aeroporto. Novichok era contenuto nell’acqua distribuita in hotel”: l’accusa dei sostenitori del blogger (Di giovedì 17 settembre 2020) Non è stata quella tazza di tè bevuta in uno dei bar dell’aeroporto di Tomsk prima di imbarcarsi sull’aereo, dove poi ha accusato un malore, ad avvelenare l’oppositore russo Alexei Navalny. Per settimane, quella foto scattata al blogger dissidente è stata considerata il momento in cui ha ingerito l’agente nervino Novichok che lo ha ridotto in fin di vita. Ma secondo quanto sostengono i suoi sostenitori su Instagram, ad avvelenare il principale avversario in patria di Vladimir Putin è stata una bottiglietta d’acqua offerta gratuitamente dall’hotel nel quale alloggiava prima della partenza. Non è ancora chiaro come i supporter di Alexei Navalny siano arrivati a questa conclusione e di quali elementi siano entrati in possesso, ma questa nuova ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Non è stata quella tazza di tè bevuta in uno dei bar dell’di Tomsk prima di imbarcarsi sull’aereo, dove poi ha accusato un malore, ad avvelenare l’oppositore russo Alexei Navalny. Per settimane, quella foto scattata aldissidente è stata considerata il momento in cui ha ingerito l’agente nervinoche lo ha ridotto in fin di vita. Ma secondo quanto sostengono i suoisu Instagram, ad avvelenare il principale avversario in patria di Vladimir Putin è stata una bottiglietta d’acqua offerta gratuitamente dall’hotel nel quale alloggiava prima della partenza. Non è ancora chiaro come i supporter di Alexei Navalny siano arrivati a questa conclusione e di quali elementi siano entrati in possesso, ma questa nuova ...

