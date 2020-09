Monster Hunter Rise annunciato per Switch con un trailer gameplay e una data di uscita (Di giovedì 17 settembre 2020) Come rumoreggiato negli ultimi giorni, Nintendo e Capcom ci hanno regalato il trailer di un nuovo capitolo di Monster Hunter pensato appositamente Switch.Eccoci di fronte a Monster Hunter Rise, un titolo che sarà disponibile su Switch a partire dal 26 marzo 2021.Diamo un'occhiata al primissimo trailer:Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 settembre 2020) Come rumoreggiato negli ultimi giorni, Nintendo e Capcom ci hanno regalato ildi un nuovo capitolo dipensato appositamente.Eccoci di fronte a, un titolo che sarà disponibile sua partire dal 26 marzo 2021.Diamo un'occhiata al primissimo:Leggi altro...

NintendoItalia : Al termine del #NintendoDirectMini: Partner Showcase di oggi ci sarà un Monster Hunter Direct della durata di circa… - GurifUWU : @Lady_Huntington Chi uwu Este es mi regreso a Monster Hunter - CalistoYew2 : RT @NintendoHall: Monster Hunter Stories 2 annunciato per l'approdo nell'estate 2021 su Nintendo Switch - tako_amhero : Qualcuno che disegni una versione di Yuri che cavalca Repede versione Monster Hunter Rise pls - harmoniarp : Monster hunter be looking good ma non ho soldi devo ancora prendere mystery dungeon poi voglio il porting di Mario… -