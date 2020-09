L’Oroscopo di X Factor 2020 | meglio andare a briglia sciolta

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 17 settembre 2020) XL’analisi astrologica di Xè piuttosto complessa e ampia. Vuoi per le dinamiche, vuoi perché l’asse portante del programma non è tanto il presentatore, Alessandro Cattelan, quanto i giudici, che qui sono ben quattro: Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Una sorta di macchina televisiva, in cui il “conducente” può arrivare con successo a destinazione solo se le ruote montate sono quelle giuste. I segni zodiacali sono tutti diversi tra loro e su di essi transitano aspetti celesti dal differente effetto. Partiamo con ordine. X14 Il 17 settembreè un giorno buono per una nuova edizione. Giove, Plutone e Saturno sono in ottimo aspetto e strizzano l’occhio ai progetti potenti e ambiziosi. A poco servirà ...