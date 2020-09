Ligue 1, il Lione perde in casa del Montpellier. Vince il Psg. Saint-Etienne in testa (Di giovedì 17 settembre 2020) Ligue 1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) – Ligue 1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. Ligue 1, i risultati della prima giornata Il campionato della Ligue 1 si apre con il pareggio a reti bianche tra Bordeaux e Nantes. Nelle sfide del sabato colpo dell’Angers in casa del Dijon. Pari tra Lille e Rennes. Il Monaco parte con un punto, vittorie casalinghe per Lorient, Nimes, Nizza. Venerdì 21 agosto 2020Bordeaux-Nantes 0-0 Sabato 22 agosto 2020Dijon-Angers 0-1 (22′ Traore)Lille-Rennes 1-1 (40′ Bamba (L), 74′ Da Silva) Domenica 23 agosto 2020Monaco-Reims 2-2 (5′ Dia (R), ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 17 settembre 2020)1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) –1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale.1, i risultati della prima giornata Il campionato della1 si apre con il pareggio a reti bianche tra Bordeaux e Nantes. Nelle sfide del sabato colpo dell’Angers indel Dijon. Pari tra Lille e Rennes. Il Monaco parte con un punto, vittorielinghe per Lorient, Nimes, Nizza. Venerdì 21 agosto 2020Bordeaux-Nantes 0-0 Sabato 22 agosto 2020Dijon-Angers 0-1 (22′ Traore)Lille-Rennes 1-1 (40′ Bamba (L), 74′ Da Silva) Domenica 23 agosto 2020Monaco-Reims 2-2 (5′ Dia (R), ...

Ultime Notizie dalla rete : Ligue Lione Lione-Nîmes Olympique, Ligue 1: pronostici e formazioni Il Veggente Garcia polemico: "Mercato? Ecco quante squadre avrò quest'anno..."

Il tecnico del Lione non digerisce le date della finestra trasferimenti di questa stagione.

Ligue 1: scontri al calor bianco per le due squadre della Costa Azzurra

Il Nizza riceverà il Paris Saint Germain, mentre il Monaco “viaggerà” fino a Rennes. Quattro squadre che “vogliono” la Champions misureranno le loro ambizioni Questa sera verrà disputato l’ultimo recu ...

Follia Aouar, il Lione a pezzi crolla a Montpellier

ROMA - Il Lione di Rudi Garcia crolla in casa del Montpellier e perde 2-1. La squadra dell'ex tecnico della Roma, dopo aver pareggiato 0-0 sul campo del Bordeaux, esce con zero punti dallo Stade de la ...

