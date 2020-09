Il royal look del giorno. Kate Middleton a Londra, in rosso nel West End con chemisier “riciclato” (Di giovedì 17 settembre 2020) Il royal look di settembre 2020 sfoglia la gallery Non si smentisce mai Kate Middleton, 38 anni. Per una visita al West End, a Londra, con il principe William, ha puntato su uno chemisier rosso dai motivi floreali a contrasto bianchi già indossato qualche mese fa, durante una diretta Zoom in pieno lockdown. Visita “live” Kate e William sono andati in visita a un centro per il lavoro a London Bridge, quindi al London Muslim Centre a Whitechapel e quindi ... Leggi su iodonna (Di giovedì 17 settembre 2020) Ildi settembre 2020 sfoglia la gallery Non si smentisce mai, 38 anni. Per una visita alEnd, a, con il principe William, ha puntato su unodai motivi floreali a contrasto bianchi già indossato qualche mese fa, durante una diretta Zoom in pieno lockdown. Visita “live”e William sono andati in visita a un centro per il lavoro a London Bridge, quindi al London Muslim Centre a Whitechapel e quindi ...

La sovrana olandese, 49 anni, insiste sul giallo, uno dei suoi colori preferiti, e vira sulla gradazione senape con un complicato look "a meringa" pieno di balze dal collo ai piedi. Eppure è l'outfit ...

Kate Middleton: uscita a sorpresa in abito floreale

Con l'apertura delle scuole Kate Middleton e il marito William sono tornati a Kensington Palace con i piccoli, dopo il lungo periodo trascorso ad Amner Hall, nella campagna del Norfolk, a causa del Co ...

Kate Middleton torna a Londra dopo il lockdown: passeggia con Louis come una donna “normale”

Kate Middleton potrà pure essere la principessa inglese che un giorno salirà sul trono al fianco del marito William ma a quanto pare rimane una donna assolutamente "normale". Lo ha dimostrato negli ul ...

