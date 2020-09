Grande Fratello Vip, svelati i cachet dei concorrenti: la più pagata sarebbe la Gregoraci (FOTO) (Di giovedì 17 settembre 2020) L’argomento che da sempre incuriosisce di più i telespettatori del Grande Fratello Vip riguarda i cachet percepiti dai concorrenti. Quando si tratta di edizioni fatte con personaggi popolari, si sa che essi non sono lì per puro piacere, ma per “lavoro”. Ebbene si, i concorrenti ricevono un compenso settimanale, il quale verrà elargito solo se vengono ottemperate tutte le norme presenti sul contratto. Un’eventuale squalifica o un abbandono spontaneo, infatti, porta a delle penalità. Andiamo a vedere quali sono i compensi di questa stagione del GF VIP. I concorrenti meno pagati del Grande Fratello VIP Sul profilo Instagram di Amedeo Venza sono state pubblicate delle Stories in cui sono presenti i ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 17 settembre 2020) L’argomento che da sempre incuriosisce di più i telespettatori delVip riguarda ipercepiti dai. Quando si tratta di edizioni fatte con personaggi popolari, si sa che essi non sono lì per puro piacere, ma per “lavoro”. Ebbene si, iricevono un compenso settimanale, il quale verrà elargito solo se vengono ottemperate tutte le norme presenti sul contratto. Un’eventuale squalifica o un abbandono spontaneo, infatti, porta a delle penalità. Andiamo a vedere quali sono i compensi di questa stagione del GF VIP. Imeno pagati delVIP Sul profilo Instagram di Amedeo Venza sono state pubblicate delle Stories in cui sono presenti i ...

GrandeFratello : Commentate tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I tweet/meme più belli e divertenti s… - giusmo1 : (Da te, negro bianco, non me lo aspettavo” Fausto Leali a 'Il Grande Fratello Vip': 'Mussolini? Ha fatto tante cose… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - BiondaBipolare : RT @brigitte_gio: Grande fratello, Temptation Island, Uomini e donne.... la potenza di fuoco di Mediaset per contribuire al rincoglioniment… - lovesetmefree : Grande Fratello chiede di contenersi con le parolacce Andrea: “Ci hai rotto proprio i coglioni!” Zorzi: “VAFFANCU… -