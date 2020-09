“Grande Fratello Vip”, le ombre dell’anoressia su Adua Del Vesco: “Non sono ancora guarita al 100%” (Di giovedì 17 settembre 2020) All’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”. i concorrenti iniziano a confidarsi tra loro dopo le prime ore di permanenza Adua e Dayane prendono il sole in giardino e la modella coglie l’occasione di fare i complimenti all’attrice per il costume e per il fisico. L’attrice racconta allora di aver sofferto di anoressia, un disturbo alimentare che l’ha segnata per anni: “Alterno momenti, direi una bugia se affermassi che ora sono al 100%. Però adesso ho imparato a gestirla”. Adua si confida con la coinquilina, raccontando: “Io di mio mi piaccio, mi accetto, ma alterno momenti. Immaginati la mia visione quando ho iniziato a prendere peso, ero il doppio di quanto sono adesso, mi vergognavo anche a uscire di casa. È stata una ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 17 settembre 2020) All’interno della Casa del “GrandeVip”. i concorrenti iniziano a confidarsi tra loro dopo le prime ore di permanenzae Dayane prendono il sole in giardino e la modella coglie l’occasione di fare i complimenti all’attrice per il costume e per il fisico. L’attrice racconta allora di aver sofferto di anoressia, un disturbo alimentare che l’ha segnata per anni: “Alterno momenti, direi una bugia se affermassi che oraal 100%. Però adesso ho imparato a gestirla”.si confida con la coinquilina, raccontando: “Io di mio mi piaccio, mi accetto, ma alterno momenti. Immaginati la mia visione quando ho iniziato a prendere peso, ero il doppio di quantoadesso, mi vergognavo anche a uscire di casa. È stata una ...

