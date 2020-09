Grande Fratello Vip, Dayane Mello ama ancora Mario Balotelli: "Ho dei sentimenti per lui" (VIDEO) (Di giovedì 17 settembre 2020) Dayane Mello torna a parlare di Mario Balotelli nella casa del Grande Fratello Vip, confessando di provare ancora forti sentimenti per il calciatore. Leggi su comingsoon (Di giovedì 17 settembre 2020)torna a parlare dinella casa delVip, confessando di provarefortiper il calciatore.

HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - repubblica : Fausto Leali a 'Il Grande Fratello Vip': 'Mussolini? Ha fatto tante cose buone'. e i social non perdonano [aggiorna… - novdic600 : rimane un fatto, i giornalisti italiani per scoprire come so gli italiani devono seguire il grande fratello, io di… - murodivetro : Come la casa del grande fratello quando finisce, inizio a spegnere le luci. -