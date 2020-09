Grande Fratello Vip 2020, Adua Del Vesco parla dell'anoressia: "È stata una lotta continua con me stessa" (Di giovedì 17 settembre 2020) Nonostante sia iniziato da pochissimi giorni, il Grande Fratello Vip 2020 sta regalando ai propri telespettatori grandi emozioni e colpi di scena. Dopo l'abbandono di Flavia Vento e la paura per il contagio da COVID di Tommaso Zorzi, a destare l'interesse del pubblico È stata Adua del Vesco. L'attrice si È confidata con la coinquilina Dayane Mello a proposito del suo passato difficile, in cui ha conosciuto lo spettro dell'anoressia.Alla modella sudamericana Adua Del Vesco, arrivata a pesare meno di 34 chili, ha rivelato di aver superato definitivamente i disturbi alimentari che l'hanno tormentata per anni, ma che ancora oggi le capita di tornare con la ... Leggi su blogo (Di giovedì 17 settembre 2020) Nonostante sia iniziato da pochissimi giorni, ilVipsta regalando ai propri telespettatori grandi emozioni e colpi di scena. Dopo l'abbandono di Flavia Vento e la paura per il contagio da COVID di Tommaso Zorzi, a destare l'interesse del pubblicodel. L'attrice si; confidata con la coinquilina Dayane Mello a proposito del suo passato difficile, in cui ha conosciuto lo spettro.Alla moa sudamericanaDel, arrivata a pesare meno di 34 chili, ha rivelato di aver superato definitivamente i disturbi alimentari che l'hanno tormentata per anni, ma che ancora oggi le capita di tornare con la ...

